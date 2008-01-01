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Новости Происшествия | 10 октября 2017 | 00:46

Резекненская полиция разыскивает сбежавшего преступника

LRPP

Полиция Резекне разыскивает 32-летнего Петра Федорова, сбежавшего из полицейского участка, - сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления Госполиции.

Мужчина подозревается в преступлении имущественного характера. Петр Федоров 6 октября сбежал из Резекненского участка полиции.

Если  у Вас есть информация о его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам 64603500, 65403302, 110, или сделать это лично в ближайшем отделении полиции.

 

D-fakti.lv

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