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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 10 октября 2017 | 00:46
Резекненская полиция разыскивает сбежавшего преступника
Полиция Резекне разыскивает 32-летнего Петра Федорова, сбежавшего из полицейского участка, - сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления Госполиции.
Мужчина подозревается в преступлении имущественного характера. Петр Федоров 6 октября сбежал из Резекненского участка полиции.
Если у Вас есть информация о его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам 64603500, 65403302, 110, или сделать это лично в ближайшем отделении полиции.
D-fakti.lv
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