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Вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 8 октября 2017 | 23:16
На новой неделе из-за проливных дождей вырастет риск наводнений
В ближайшие дни в Латвии ожидаются дожди, временами — ливни, из-за чего на следующей неделе возрастет риск наводнений, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Уровень воды в реках из-за прошедших, идущих и ожидаемых дождей больше всего поднимется в Курземе, особенно в западной части, и в Видземе, особенно в юго-западной части региона.
Некоторые реки уже вышли из берегов. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды во многих реках в Курземе и Видземе на этой неделе повысился более чем на метр, а в Большой Югле у Закюмуйжи — на 2,7 метра.
В реках Ужава, Роя и Ирбе в северном Курземе уровень воды повысился больше, чем в сентябре.
К циклону, принесшему затяжные дожди в воскресенье, на следующей неделе присоединится циклон с Черного моря. По прогнозам, в четверг Латвии достигнет новый атлантический циклон. Общее количество осадков на следующей неделе может составить 20-55 мм.
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