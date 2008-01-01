Вайдере: Для Латвии Каталония — ненужный прецедент. Ведь и у нас есть Латгалия

Новости Политика | 7 октября 2017 | 22:18

Пресс-фото Пресс-фото

"Британская газета "Independent" обозначила на карте Европы регионы, которые борются за свою независимость. Из-за халатности или злого умысла британцев на этой карте оказалась также Латгале. То, что у Латгале нет ни малейшего сходства с Каталонией, понимают только в Латвии. Именно поэтому принимать сторону каталонцев в событиях в Испании для латышей рискованно, - пишет Имант Вискне в "Неаткариге".

Пресс-секретарь премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса Андрейс Вайварс категорически отрицает, что со стороны Латгале заметны какие-либо веяния сепаратизма: «Ничего подобного! Латгале борется за поддержку крестьянам в связи с затопленными территориями, и это как раз государственная, а не региональная политика».

Почерк КГБ

Британское СМИ по каким-то причинам игнорирует тот факт, что зависимость Латгале от центральной власти больше, чем у остальной Латвии, и помещает Латгале под заголовком: «Это карта показывает регионы Европы, которые борются, чтобы достичь независимости». Далее в публикации сказано: «Выход британцев (из ЕС) — это, несомненно, самый большой раскол, с которым мы столкнемся в Европе в ближайшее время, однако во всей Европе существуют такие движения, которые могут вызвать физический раскол наций». На карте почти каждого государства обозначены один или несколько регионов, желающих получить автономию или независимость.

Латгале причислена к стремящимся к автономии.

В контексте данной публикации уместно напомнить, что в 2010 году газету Independent приобрел бывший сотрудник советского Комитета государственной безопасности Александр Лебедев, и конкретная статья действительно похожа на информационную провокацию во вкусе Кремля. МИД получил просьбу оценить публикацию и в случае необходимости отреагировать.

Сочувствующие должны остыть

Это не первый случай, когда базирующееся в Великобритании СМИ безосновательно драматизирует ситуацию в Латвии. Вначале был полудокументальный, полухудожественный фильм ВВС, в котором именно события в Латтале провоцируют третью мировую войну. Затем представители BBC прибыли для отражения мероприятия в честь столетия Латгальского конгресса, некоторые участники которого на самом деле городили вздор о необходимости автономии. Но теперь автономия уже обозначена на карте, словно провоцируя экстремистов, расшатывая Латвию, а также другие европейские страны.

Именно поэтому ситуация в Испании опасна для всех. И, как отметила, европарламентарий Инесе Вайдере: «Если посмотрим на Латгале, это особо опасно. Для Латвии Каталония — ненужный прецедент».

Конституцией Испании не предусмотрены региональные референдумы. Вопрос о независимости Каталонии может быть решен только общенациональным голосованием. Таким образом, законного юридического обрамления требование каталонцев не имеет.

Вайдере напомнила, что и в Латвии идет речь о необходимости региональных референдумов. Но ситуация в Испании показывает, что возможность этого заслуживает неоднозначной оценки. «Из голосования, которое задумано для решения локальных экономических вопросов, может вырасти референдум с политическими требованиями», — сказала европарламентарий.

Испанские слезы

На электронную почту депутата Вайдере за несколько дней поступили тысячи писем с посланием: помогите Каталонии, SOS демократии, необходимо посредничество Европы! Но похоже, что такие сообщения создают роботы. В свою очередь, СМИ переполнены фэйковыми сообщениями. Об этом в режиме off record (без записи) на состоявшейся позавчера в Европейском парламенте пресс-конференции рассказало высокопоставленное должностное лицо правительства Испании. Даже в таком солидном издании, как французская газета Le Monde, был опубликован лживый рассказ о том, что испанский полицейский якобы сломал пожилой женщине все пальцы — по одному.

Широко тиражируется также фото с окровавленным ребенком, но оно четырехлетней давности и снято во время беспорядков в Чили. По официальным данным, имеющимся в распоряжении правительства Испании, после конфликтов в день референдума госпитализировано два человека. Один человек ранен резиновой пулей, а один полицейский от переживаний получил инфаркт и скончался.

В свою очередь, к множеству сотен раненых, о которых говорит правительство Каталонии, причислены все, кто плакал от слезоточивого газа. Должностное лицо Испании упрекнуло присутствовавших журналистов в том, что европейские СМИ сейчас некритично тиражируют фэйковые сообщения. Рассказывая о событиях в своей стране, дипломат даже заплакал.

Ситуация в Испании очень сложная. Возможно, в понедельник Каталония в одностороннем порядке объявит независимость, что приведет к беспрецедентному кризису в Испании. Вызванное этим кризисом потрясение может повлиять на другие европейские страны. На этом драматичном фоне с нашей Латгале все в полном порядке, и так это должно остаться.

Press.lv