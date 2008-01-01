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Новости Происшествия | 6 октября 2017 | 23:59
В Даугавпилсе полицейские "накрыли" алкогольную "точку"
4 октября 2017 года в Даугавпилсе полицейские обнаружили и закрыли объект по розливу нелегального алкоголя и конфисковали около 1 250 литров спирта, сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления Госполиции.
В полицию поступила информация о том, что в одном из частных домов Даугавпилса, предположительно, ведется деятельность, связанная с нелегальным оборотом акцизных товаров. В доме полицейские увидели, что в нем разливают нелегальный алкоголь и здесь хранится большой объем спирта.
Во время обыска были конфискованы около 1 250 литров спирта, 80,2 литра разведенного спирта (готовой продукции), этикетки, пробки, бутылки, 30 ящиков с пустой тарой и картонные упаковки.
По факту произошедшего на месте был задержан даугавпилчанин 1971 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции.
Полиция продолжает расследование, задержанному грозит уголовная ответственность.
D-fakti.lv
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