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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 октября
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Сегодня вам предстоит день, полный борьбы с непониманием в как рядах близких вам людей так и среди прочих. Возможно, вы его так и не победите.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 6 октября 2017 | 23:58
Балвская полиция ищет законного владельца велосипеда
29 сентября 2017 года в Балви на ул.Видземес около остановки «Поликлиника» найден детский велосипед, - сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции.
Полиция просит законного владельца велосипеда позвонить по т. 645 01624 или лично обратиться в Балвский участок Госполиции.
D-fakti.lv
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