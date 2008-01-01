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Новости Происшествия | 6 октября 2017 | 23:58

Балвская полиция ищет законного владельца велосипеда

LRPP

29 сентября 2017 года в Балви на ул.Видземес около остановки «Поликлиника» найден детский велосипед, - сообщает пресс-служба Латгальского регионального управления полиции.

Полиция просит законного владельца велосипеда позвонить по т. 645 01624 или лично обратиться в Балвский участок Госполиции. 

D-fakti.lv

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