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Новости Происшествия | 6 октября 2017 | 23:58

В Резекне юноша угнал уже угнанную машину и совершил аварию с пострадавшими

D-fakti.lv

На прошлой неделе полиция задержала мужчину, угнавшего находящийся в розыске автомобиль, который стал виновником ДТП с пострадавшими в Гришкянской волости Резекненского края, - сообщает Латгальское региональное управление Госполиции.

Авария произошла на дороге Резекне-Дагда. Машина Volkswagen Passat съехала с проезжей части в канаву. Водитель с места происшествия сбежал. В салоне находились три пассажира, из которых 18-летний парень и 14-летняя девушка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Вечером того же дня в больницу за помощью обратился и сам виновник ДТП - 20-летний резекненец.

По факту ДТП начат уголовный процесс. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что попавший в аварию автомобиль ранее был угнан из двора одного многоквартирного дома в Резекне. На авто не было номерных знаков, и угонщик установил на украденную машину снятые с других автомобилей другие номера и аккумулятор.

Поездка оказалась недолгой: мужчина не справился с управлением и съехал в канаву.

Следствие продолжается. Виновнику ДТП грозит ответственность сразу по нескольким статьям Уголовного закона.
 

D-fakti.lv

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