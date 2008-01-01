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Новости Общество | 6 октября 2017 | 20:46

В Даугавпилсе отметили Международный день учителя

Daugavpils.lv

Приходит осень и вместе с ней - День учителя. 5 октября началось с приятных сюрпризов во многих учебных учреждениях Даугавпилса. Мэр города Рихард Эйгим посетил несколько школ и вручил коллективам праздничный пирог.

В 15.00 в Большом зале Центра латышской культуры собрались педагоги, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Музыкальными выступлениями присутствующих радовали учащиеся 13 средней школы.

Учителей поздравил депутат городской думы, председатель Комитета по вопросам образования и культуры Янис Дукшинский.
В этом учебном году коллективы городских школ и дошкольных учреждений пополнились 20 молодыми педагогами.

Уже традиционно Управление образования Даугавпилса проводит конкурс профессионального мастерства педагогов. Нынче были получены 104 заявки. 80 конкурсантов призы получили в канун праздника в торжественной обстановке в своих школах и детсада. 24 победителя этого конкурса чествовали во время большого мероприятия.

В даугавпилсской 13 средней школе работает учитель физики Юрий Костюкевич. Его ученицы получили Золотые медали на международной конференции в категории ,,Наука”.

Также традиционно проходил ,,Конкурс молодых учителей – 2017”. Его финансовым партнёром является Swedbank.

Призы банка и Благодарственные грамоты Управления образования получили 4 молодых учителя Даугавпилса: Наурис Купцов – 3 средняя школа, Наталия Мицкевич – 16 средняя школа, Инга Сивицка – 9 специальное дошкольное учреждение и Сергей Усевич – Русский лицей.

Daugavpils.lv

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