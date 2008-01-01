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Новости Политика | 6 октября 2017 | 20:41

Спидвею и учителям в срочном порядке дали денег

D-fakti.lv

6 октября 2017 года на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы большинством голосов депутаты приняли решение об изменениях в обязывающих правилах «О бюджете города Даугавпилс», -сообщает муниципальный сайт.

С введением изменений была разделена государственная дотация, предусмотренная для зарплат педагогов, выделены денежные средства в размере 9 405 евро на финансирование проекта «Дети столетия», а также 117 000 евро клубу «Локомотив» на погашение долгов, чтобы можно было начать новый спортивный сезон.

Руководство Даугавпилсской городской думы считает, что в следующем году необходим строжайший контроль за расходованием средств, выделяемых спортивным клубам из бюджета самоуправления.

D-fakti.lv

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