Родившимся в 2018 году даугавпилчанам преподнесут подарок в честь 100-летия Латвии

Новости Общество | 6 октября 2017 | 19:50

Пресс-фото Пресс-фото

Даугавпилсская городская дума примет участие в проекте «Дети столетия» общества “Nigestes amatniecības nams”. Каждый новорожденный Даугавпилса в 2018 году получит особый подарок – серебряную монетку в сделанной из дуба коробочке с письмом от Президента Латвии.

Цена одного комплекта составит 10,45 евро. По прогнозам в 2018 году в Даугавпилсе родится 900 новых горожан. Таким образом, для реализации проекта потребуется 9405 евро. Вопрос о финансировании рассмотрели на Финансовом комитете, однако окончательное решение депутаты примут на заседании Даугавпилсской городской думы.

Инициаторы проекта считают, что такой подарок каждому новорожденному будет способствовать сплочению гражданского общества, а также послужит напоминанием, что ребенок родился в год столетия нашего государства.

Daugavpils.lv