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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 6 октября 2017 | 19:28
Мэр Даугавпилса посещает курсы латышского языка
Учитывая заключение Центра госязыка, согласно которому мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс не в достаточной мере владеет латышским языком, тот решил улучшить свои знания в этой сфере.
«Чтобы в будущем не было проблем, решил подтянуть уровень владения государственным языком и вот уже две недели посещаю курсы. Надеюсь, все будет в порядке», - сказал Эйгимс агентству LETA.
Поскольку письмо от Центра госязыка он еще не получил, Эйгимс пока не стал называть размер выписанного ему штрафа, но допустил, что он будет не слишком большим и проблем с его выплатой не будет.
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, Центр государственного языка административно наказал мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса за то, что он не владеет латышским языком на высшем уровне, как того требует закон.
Ранее Центр госязыка получил четыре жалобы на Эйгимса с просьбой проверить его уровень знаний латышского языка.
В 1997 году нынешний председатель Даугавпилсской думы получил сертификат, что знает госязык на высшую категорию.
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