Выходные будут дождливыми

Новости Латвия | 6 октября 2017 | 11:10

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В конце недели в большинстве латвийских регионов пройдут дожди, в Курземе в воскресенье ожидаются ливни, свидетельствуют прогнозы.

И в субботу, и в воскресенье в Курземе дождей будет больше, на востоке Видземе и в Латгале — меньше, там существенных осадков до вечера последнего выходного дня не ожидается. На западе Курземе и Видземе с утра пятницы до вечера воскресенья выпадет 20-30 мм осадков.

В курземских реках поднимется уровень воды. Низины затопит, предупреждает Центр среды, геологии и метеорологии.

На следующей неделе погоду продолжит определять атлантический циклон, поэтому дожди будут идти каждый день. Температура останется прежней — днем +7... +13, ночью +5.. +11. В некоторых местах в ясные ночи — ближе к нулю.

LSM