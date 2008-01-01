Миллионные убытки от наводнения фермерам выплатят в конце октября

Новости Латвия | 5 октября 2017 | 21:11

Пресс-фото Пресс-фото

В результате наводнения латвийским фермерам причинен ущерб как минимум на сумму 37,3 млн евро, сообщил агентству ЛЕТА министр земледелия Янис Дуклавс.

Эта сумма предварительно рассчитана на основе поданных фермерами заявлений о компенсациях за погибшие посевы.

К настоящему времени обследовано около 70% затопленных полей. Когда эта работа завершится, будет известна точная сумма ущерба от наводнения. По словам министра, обследование полей может завершится к концу будущей недели.

Дуклавс также сообщил, что компенсации фермерам, скорее всего, будут выплачены не раньше конца октября.

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