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Новости Латвия | 5 октября 2017 | 20:58

Семейные врачи продолжат забастовку по крайней мере еще две недели

Пресс-фото

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) сегодня на общем собрании решила продолжить забастовку до 20 октября, сообщила агентству LETA руководитель организации Сармите Вейде.

Ассоциация предложит Минздраву провести коллективные переговоры с целью заключения договора о социальных правах и защите интересов членов ассоциации в следующем году.

Если правительство и Минздрав согласятся на заключение договора, в который будут внесены забастовочные требования, семейные врачи прекратят забастовку до 10 декабря. Если договор будет заключен раньше, быстрее прекратится и забастовка. Если же предложение о переговорах будет отклонено, ЛАСВ продолжит забастовку в более жесткой форме, а также обратится в суд, чтобы добиться заключения коллективного договора.

Как сообщила Вейде, семейные врачи хотят, чтобы в договор было включено требование об увеличении суммы капитации без каких-либо условий, потому что в настоящее время Минздрав готов увеличить ее на условиях, которые может выполнить только треть семейных врачей. Также в договор должны быть внесены требования врачей по реформе медицины и использованию системы электронного здравоохранения.

Как сообщалось, Минздрав подал ассоциации семейных врачей предложения по увеличению суммы капитации с 1 января на 1,25-1,60 евро за каждого зарегистрированного в практике семейного врача пациента. Таким образом, практики семейных врачей получат в среднем на 553 евро больше, а врач вместо нынешних 859 евро будет получать 1125 евро, что на 266 евро или 31% больше.

При расчете суммы капитации будут применяться три целевых критерия — семейный врач должен обеспечить оценку состояния здоровья зарегистрированных у него пациентов, доступность консультаций в течение пяти дней и работу практики семейного врача как в утренние, так и в вечерние часы.

Дополнительное финансирование предусмотрено и для повышения зарплаты регистратора до 430 евро в месяц. В сумму капитации будет интегрирована нынешняя плата за качество в размере 55,10 евро в месяц. Для семейных врачей впредь также будут установлены восемь критериев качества вместо 13.

Delfi

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