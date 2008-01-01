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Новости Латвия | 5 октября 2017 | 20:58
Семейные врачи продолжат забастовку по крайней мере еще две недели
Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) сегодня на общем собрании решила продолжить забастовку до 20 октября, сообщила агентству LETA руководитель организации Сармите Вейде.
Ассоциация предложит Минздраву провести коллективные переговоры с целью заключения договора о социальных правах и защите интересов членов ассоциации в следующем году.
Если правительство и Минздрав согласятся на заключение договора, в который будут внесены забастовочные требования, семейные врачи прекратят забастовку до 10 декабря. Если договор будет заключен раньше, быстрее прекратится и забастовка. Если же предложение о переговорах будет отклонено, ЛАСВ продолжит забастовку в более жесткой форме, а также обратится в суд, чтобы добиться заключения коллективного договора.
Как сообщила Вейде, семейные врачи хотят, чтобы в договор было включено требование об увеличении суммы капитации без каких-либо условий, потому что в настоящее время Минздрав готов увеличить ее на условиях, которые может выполнить только треть семейных врачей. Также в договор должны быть внесены требования врачей по реформе медицины и использованию системы электронного здравоохранения.
Как сообщалось, Минздрав подал ассоциации семейных врачей предложения по увеличению суммы капитации с 1 января на 1,25-1,60 евро за каждого зарегистрированного в практике семейного врача пациента. Таким образом, практики семейных врачей получат в среднем на 553 евро больше, а врач вместо нынешних 859 евро будет получать 1125 евро, что на 266 евро или 31% больше.
При расчете суммы капитации будут применяться три целевых критерия — семейный врач должен обеспечить оценку состояния здоровья зарегистрированных у него пациентов, доступность консультаций в течение пяти дней и работу практики семейного врача как в утренние, так и в вечерние часы.
Дополнительное финансирование предусмотрено и для повышения зарплаты регистратора до 430 евро в месяц. В сумму капитации будет интегрирована нынешняя плата за качество в размере 55,10 евро в месяц. Для семейных врачей впредь также будут установлены восемь критериев качества вместо 13.
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