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Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 октября 2017 | 20:49
Вниманию автоводителей: в центре Даугавпилса меняют коллектор
В период с 9 по 15 октября 2017 года (с 9:00 до 22:00) в Даугавпилсе будут продолжены работы по реновации канализационного коллектора в микрорайоне Центр (ул.Гимназияс, ул.Парадес и ул.Циетокшня).
Обращаем внимание автоводителей, что во время проведения работ будет изменена организация движения и стоянки автотранспорта в центре города:
Схемы установки временных дорожных знаков в местах проведения работ здесь:
09.10.-10.10.2017. – ул.Гимназияс (от ул.Саулес до ул.Ригас)
11.10.-12.10.2017. – ул.Гимназияс (от ул.Парадес до ул.Ригас)
13.10.- 14.10.2017. – ул.Парадес (от ул.Циетокшня до ул.Гимназияс)
15.10.2017. – ул.Циетокшня (от ул.Саулес до ул.Парадес) (работы будут проводиться после 21:00)
SIA „Daugavpils ūdens” приносит извинения за возможные неудобства во время работы специализированного оборудования и рассчитывает на понимание со стороны автоводителей и жителей микрорайона, поскольку данные работы проводятся с целью повысить качество и надежность оказываемых услуг.
Тел. для справок - 654 24251; 20229913.
Daugavpils.lv
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