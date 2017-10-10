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Новости Общество | 5 октября 2017 | 20:49

Вниманию автоводителей: в центре Даугавпилса меняют коллектор

Daugavpils.lv

В период с 9 по 15 октября 2017 года (с 9:00 до 22:00) в Даугавпилсе будут продолжены работы по реновации канализационного коллектора в микрорайоне Центр (ул.Гимназияс, ул.Парадес и ул.Циетокшня).

Обращаем внимание автоводителей, что во время проведения работ будет изменена организация движения и стоянки автотранспорта в центре города:
Схемы установки временных дорожных знаков в местах проведения работ здесь:

09.10.-10.10.2017. – ул.Гимназияс (от ул.Саулес до ул.Ригас)
 11.10.-12.10.2017. – ул.Гимназияс (от ул.Парадес до ул.Ригас)
13.10.- 14.10.2017. – ул.Парадес (от ул.Циетокшня до ул.Гимназияс)
15.10.2017. – ул.Циетокшня (от ул.Саулес до ул.Парадес) (работы будут проводиться после 21:00)

SIA „Daugavpils ūdens” приносит извинения за возможные неудобства во время работы специализированного оборудования и рассчитывает на понимание со стороны автоводителей и жителей микрорайона, поскольку данные работы проводятся с целью повысить качество и надежность оказываемых услуг.

Тел. для справок - 654 24251; 20229913.

Daugavpils.lv

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