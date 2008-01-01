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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 октября 2017 | 20:44
Смена оператора по вывозу мусора прошла без больших нареканий
Переходная стадия, необходимая для смены оператора по вывозу мусора – период всегда болезненный, но необходимый.
Трудности перехода горожане уже испытывали на себе: все помнят перегруженные мусором контейнеры фирмы «Clean-R» и свалки бытовых отходов на контейнерных площадках. Для нормализации процесса вывоза мусора тогда понадобилось более месяца. Привыкшие к таким перипетиям жители города и в этот раз ждали нечто подобное, но мусорного кризиса в этот раз не случилось: новый оператор «Южнолатгальская межмуниципальная организация по обхозяйствованию отходов», работающая в городе с начала октября, в течение 3 – 4 дней справилась с организацией логистики, расчетами мощностей и объемов вывоза.
Сейчас бытовые отходы с мусорных площадок вывозят каждый день. В настоящий момент объем контейнеров на одной площадке несколько больше запланированного.
Однако, ситуация вскорости изменится: по мере заключения договоров с частным сектором и юридическими лицами объемы мусора на контейнерных площадках уменьшится. Проехав в среду, 4 октября, по микрорайонам города, наша съемочная группа так и не нашла переполненных мусорников. Кое-где заметили крупногабаритный мусор, который убирается отдельно, по заказу обслуживающей дом организации. Обычно раз в неделю, а по необходимости и чаще такие отходы вывозятся на полигон.
Напомним, что до 1 января будущего года тариф на вывоз 1 кубического метра бытовых отходов в Даугавпилсе составляет 7 евро.
Daugavpils.lv
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