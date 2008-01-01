Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 октября

Именины:
Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
7 .. 9 C
Утро
7 .. 9 C
День
10 .. 12 C
Вечер
8 .. 10 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма

18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {107}

5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

6. Шум на работе! Как действовать? {1}

7. Автобусы и трамваи {150}

8. Ушли в мир иной... {1}

9. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

10. Кто поможет бездомному Антону? {7}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Общество | 5 октября 2017 | 20:36

В Даугавпилсе бесплатно обедать будут ученики всех классов средних школ

eda.ru

3 октября прошло совместное заседание Комитетов по образованию и культуре, а также по социальным вопросам и Комиссии планирования здравоохранения. Один из вопросов касался организации бесплатного питания учащихся средних школ. Этот проект поддержали также члены Финансового комитета Даугавпилсской Думы.

Депутаты поддержали это решение и отправили вопрос на рассмотрение на заседании Думы. Председатель Комитета по вопросам культуры и образования Янис Дукшинский подчеркнул, что это повсеместная практика, бесплатными обедами обеспечивают учащихся среднего звена в Юрмале, Кулдиге, Ливанах, других городах и краях Латвии.

Руководитель Управления образования Марина Исупова пояснила депутатам, что школы будут готовы к обеспечению питания учащихся средних школ уже с 1 ноября. Дополнительного финансирования из бюджета самоуправления это не потребует, так как в бюджете Управления образования есть средства для оплаты обедов всем учащимся до конца года.

В Даугавпилсе бесплатным питанием на сегодняшний день обеспечены воспитанники подготовительных групп детских садов и учащиеся 1 -9 классов. Всего в Даугавпилсе насчитывается примерно 9 тысяч школьников, из них 1452 учащихся средней школы.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 