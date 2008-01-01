В Даугавпилсе бесплатно обедать будут ученики всех классов средних школ

Новости Общество | 5 октября 2017 | 20:36

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3 октября прошло совместное заседание Комитетов по образованию и культуре, а также по социальным вопросам и Комиссии планирования здравоохранения. Один из вопросов касался организации бесплатного питания учащихся средних школ. Этот проект поддержали также члены Финансового комитета Даугавпилсской Думы.

Депутаты поддержали это решение и отправили вопрос на рассмотрение на заседании Думы. Председатель Комитета по вопросам культуры и образования Янис Дукшинский подчеркнул, что это повсеместная практика, бесплатными обедами обеспечивают учащихся среднего звена в Юрмале, Кулдиге, Ливанах, других городах и краях Латвии.

Руководитель Управления образования Марина Исупова пояснила депутатам, что школы будут готовы к обеспечению питания учащихся средних школ уже с 1 ноября. Дополнительного финансирования из бюджета самоуправления это не потребует, так как в бюджете Управления образования есть средства для оплаты обедов всем учащимся до конца года.

В Даугавпилсе бесплатным питанием на сегодняшний день обеспечены воспитанники подготовительных групп детских садов и учащиеся 1 -9 классов. Всего в Даугавпилсе насчитывается примерно 9 тысяч школьников, из них 1452 учащихся средней школы.

Daugavpils.lv