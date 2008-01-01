Режиссёр Евгений Пашкевич завершил съемки художественного фильма

Новости Культура | 5 октября 2017 | 20:13

Пресс-фото Пресс-фото

Более месяца назад выдающийся латвийский кинорежиссер Евгений Пашкевич завершил съемки художественного фильма «Что знает Тихая Герда». «Идет финальный этап завершения картины - пост-продакшн», - сообщил режиссер Rus.lsm.lv.- «На его завершение необходимо 40 000 евро».

Кстати, буквально накануне снимающийся в Юрмале известный российский артист Алексей Серебряков рассказал: «Я снимался у Евгения в его предыдущей картине «Гольфстрим под айсбергом» (в главе «Абберация чувств»). Женю Пашкевича я считаю просто одним из гениальных режиссеров. Кино высокобюджетное производство, это не музыка или писательство, которые можно создавать, где угодно. Но он гений. И те пятнадцать съемочных дней, которые я провел на картине «Гольфстрим под айсбергом», вспоминаю, как одни из самых интереснейших и счастливых в моей актерской судьбе».

«Ну, он так считает, я не могу ему запретить», - философски улыбнулся в ответ господин Пашкевич в разговоре с Rus.lsm.lv, узнав об этих словах. – «Могу сказать, что «Герда» - вещица повеселее».

Есть надежда, что на предложение поддержать завершение фильма откликнутся потенциальные спонсоры. Производство Nida Filma, Латвия. Режиссер и продюсер Евгений Пашкевич. Проект реализован на основе госфинансирования (LNKC, VKKF ) и спонсоров. Премьера картины намечена на 2018 год.

Идея фильма «Что знает Тихая Герда» первоначально связана с мотивами новеллы Стефана Цвейга «Женщина и природа». В процессе работы она развилась в оригинальный сценарий, в историю, происходящую в наши дни в глубокой провинции Латвии, в пансионате, расположенном в замке Фиттингофф. Его владельцы семья Фитингофф, балтийские немцы, возобновившие свои права на недвижимость после 90-х годов прошлого столетия. В целях получения дополнительных средств для реставрации владения они открыли пансионат особого профиля.

Здесь, по возможности, воссоздан материальный мир и атмосфера тридцатых годов прошлого столетия. Пансионеры прибыли сюда из разных стран. Контингент добровольно желает на некоторое время отстраниться от современного образа жизни. Атрибуты современной цифровой коммуникации - оставлены приезжими при входе в пансионат. Но трехнедельный зной угнетающе действует на столь различных людей: все они, в той или иной степени, оказываются на грани помешательства и сюрреалистическая, пародийная ситуация превращается в противоположность драмы – комедию. События происходят в течение 35 часов с применением фантазийных элементов, расширяющих реальное время.

Барона Фитингофа играет российский артист Леонид Ярмольник, в фильме снимаются известные литовские и эстонские актеры, а также ведущие современные латышские актеры, среди которых, например, Гундар Аболиньш.

LSM