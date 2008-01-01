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Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 5 октября 2017 | 20:04
Центр госязыка оштрафовал мэра Даугавпилса за недостаточный уровень латышского
Центр государственного языка административно наказал мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса за то, что он не владеет латышским языком на высшем уровне, как того требует закон.
Эйгимсу придется заплатить денежный штраф, а в течение полугода подтянуть знания государственного языка до надлежащего уровня, выяснило Латвийское телевидение.
Ранее Центр госязыка получил четыре жалобы на Эйгимса с просьбой проверить его уровень знаний латышского языка.
В 1997 году нынешний председатель Даугавпилсской думы получил сертификат, что знает госязык на высшую категорию.
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