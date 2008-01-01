Центр госязыка оштрафовал мэра Даугавпилса за недостаточный уровень латышского

Новости Политика | 5 октября 2017 | 20:04

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Центр государственного языка административно наказал мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса за то, что он не владеет латышским языком на высшем уровне, как того требует закон.

Эйгимсу придется заплатить денежный штраф, а в течение полугода подтянуть знания государственного языка до надлежащего уровня, выяснило Латвийское телевидение.

Ранее Центр госязыка получил четыре жалобы на Эйгимса с просьбой проверить его уровень знаний латышского языка.

В 1997 году нынешний председатель Даугавпилсской думы получил сертификат, что знает госязык на высшую категорию.

LSM