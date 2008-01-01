Четверг, 5 октября: мокрый октябрь продолжается

Новости Латвия | 5 октября 2017 | 09:37

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня погоду в Латвии определит область пониженного давления, циклоническая ложбина, что приведет к осадкам и, возможно, грозам.

Днем в Латвии облачно с прояснениями, на большей части территории страны ожидаются дожди, в отдельных районах сильные. Ветер умеренно-сильный, западных направлений, местами с порывами до 15-18 м/с.

Максимальная температура воздуха достигнет +8…+13 градусов.

В Риге облачно с прояснениями, временами дожди. Температура +10..+12 градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.

LSM