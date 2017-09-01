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Новости Общество | 4 октября 2017 | 22:04

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 27 сентября по 3 октября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.

В мир иной ушли:
Aleksejeva Vilhelmīne (08.06.1951 - 16.09.2017)
Baiks Roberts (03.10.1944 - 03.10.2017)
Bobiļeva Hritinija (16.12.1928 - 29.09.2017)
Dolmatova Inna (18.06.1933 - 28.09.2017)
Garkule Valentīna (10.11.1938 - 29.09.2017)
Golubeva Sofija (24.09.1933 - 03.10.2017)
Hļestova Gaļina (12.09.1940 - 29.09.2017)
Ivanovs Vasīlijs (26.04.1940 - 28.09.2017)
Karnašņikova Olga (04.05.1949 - 30.09.2017)
Konstantinova Vera (17.05.1927 - 02.10.2017)
Kozirevs Georgijs (29.04.1923 - 02.10.2017)
Kravčonoka Vera (30.01.1947 - 29.09.2017)
Lebedevs Boriss (20.06.1951 - 26.09.2017)
Maksimova Marija (29.10.1925 - 27.09.2017)
Mateiko Vjačeslavs (19.03.1938 - 27.09.2017)
Narone Marija (16.01.1947 - 02.10.2017)
Ņikiforovs Andrejs (18.12.1968 - 29.09.2017)
Pivarovičs Konstantīns (01.10.1939 - 01.10.2017)
Stūrītis Vilmārs (18.01.1932 - 27.09.2017)
Subota Vladimirs (21.10.1971 - 28.09.2017)
Tīrele Agafija (14.02.1932 - 29.09.2017)
Trane Anna (08.11.1935 - 01.10.2017)
Trofimova Natālija (01.12.1937 - 29.09.2017).
 

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