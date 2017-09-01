Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 октября
Именины:
Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не удастся.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 7 .. 9 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1707 ()
|GBP
|0.8954 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.7275 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {107}
5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
6. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. Автобусы и трамваи {150}
8. Ушли в мир иной... {1}
9. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 октября 2017 | 22:04
Ушли в мир иной...
С 27 сентября по 3 октября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Aleksejeva Vilhelmīne (08.06.1951 - 16.09.2017)
Baiks Roberts (03.10.1944 - 03.10.2017)
Bobiļeva Hritinija (16.12.1928 - 29.09.2017)
Dolmatova Inna (18.06.1933 - 28.09.2017)
Garkule Valentīna (10.11.1938 - 29.09.2017)
Golubeva Sofija (24.09.1933 - 03.10.2017)
Hļestova Gaļina (12.09.1940 - 29.09.2017)
Ivanovs Vasīlijs (26.04.1940 - 28.09.2017)
Karnašņikova Olga (04.05.1949 - 30.09.2017)
Konstantinova Vera (17.05.1927 - 02.10.2017)
Kozirevs Georgijs (29.04.1923 - 02.10.2017)
Kravčonoka Vera (30.01.1947 - 29.09.2017)
Lebedevs Boriss (20.06.1951 - 26.09.2017)
Maksimova Marija (29.10.1925 - 27.09.2017)
Mateiko Vjačeslavs (19.03.1938 - 27.09.2017)
Narone Marija (16.01.1947 - 02.10.2017)
Ņikiforovs Andrejs (18.12.1968 - 29.09.2017)
Pivarovičs Konstantīns (01.10.1939 - 01.10.2017)
Stūrītis Vilmārs (18.01.1932 - 27.09.2017)
Subota Vladimirs (21.10.1971 - 28.09.2017)
Tīrele Agafija (14.02.1932 - 29.09.2017)
Trane Anna (08.11.1935 - 01.10.2017)
Trofimova Natālija (01.12.1937 - 29.09.2017).
D-fakti.lv
Добавить комментарий