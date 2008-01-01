Завод приводных цепей Ditton оштрафован на 7500 евро

Новости Экономика | 4 октября 2017 | 21:54

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Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) постановила применить к заводу приводных цепей Ditton (Ditton pievadķēžu rūpnīca) штраф в размере 7500 евро за нарушение ст. 56 закона о рынке финансовых инструментов.

Нарушение состоит в том, что в предусмотренный законом срок предприятие не подало отчет 2016 года с сообщением присяжного адвоката. Такое нарушение совершено уже повторно.

Устанавливая размер штрафа, КРФК учла сотрудничество AS Ditton с КРФК и финансовое положение предприятия.

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