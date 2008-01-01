Депутаты утвердили список 62 семейных врачей и адреса практики

Новости Общество | 4 октября 2017 | 21:32

Пресс-фото Пресс-фото

На Комитете по социальным вопросам Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили план разделения территорий деятельности семейных врачей. Эта процедура необходима по требованиям правил Кабинета Министров.

Председатель Комиссии по организации здравоохранения Инта Вайводе пояснила, что в плане указано место практики врача и привязанная к нему территория самоуправления. Если задекларированный на этой территории человек обращается к семейному врачу, у врача нет права отказать принимать такого человека. Инта Вайводе подчеркнула также, что у жителей есть право менять семейного врача, но тогда надо принять во внимание, что в другом месте практики ему могут отказать, если он не задекларирован на той территории, к которой относится практика врача, к которому человек желает перейти.

D-fakti.lv