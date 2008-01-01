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На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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Новости Общество | 4 октября 2017 | 21:32
Депутаты утвердили список 62 семейных врачей и адреса практики
На Комитете по социальным вопросам Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили план разделения территорий деятельности семейных врачей. Эта процедура необходима по требованиям правил Кабинета Министров.
Председатель Комиссии по организации здравоохранения Инта Вайводе пояснила, что в плане указано место практики врача и привязанная к нему территория самоуправления. Если задекларированный на этой территории человек обращается к семейному врачу, у врача нет права отказать принимать такого человека. Инта Вайводе подчеркнула также, что у жителей есть право менять семейного врача, но тогда надо принять во внимание, что в другом месте практики ему могут отказать, если он не задекларирован на той территории, к которой относится практика врача, к которому человек желает перейти.
D-fakti.lv
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