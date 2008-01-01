Водитель пытался скрыться от полиции на машине без техосмотра

Новости Происшествия | 4 октября 2017 | 21:10

Пресс-фото Пресс-фото

Сотрудники участка полиции "Балви" в ходе обычного патрулирования в Балтинавском крае обратили внимание на подозрительный автомобиль марки VW, которые участвовал в дорожном движении без пройденного техосмотра.

Полицейские решили остановить автомобиль для проверки, однако, водитель не подчинился на требование остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться. Стражи порядка включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, началось преследование.

Водитель продолжал игнорировать требования полицейских остановиться. Он несколько раз превысил допустимую скорость, а в населенном пункте "летел" со скоростью вдвое выше разрешенной. Через четыры минуты водитель все же остановил машину, выскочил из нее и убежал.

Выяснилось, что водитель, мужчина 1967 г.р., является местным жителем. На нарушителя составлены два административных протокола. Согласно первой части статьи 149.24 Кодекса административных нарушений, за отсутствие техосмотра предусмотрен денежный штраф в размере от 55 до 120 евро. В свою очередь, за отказ подчиниться требованию полицейских остановить машину, согласно пятой части статьи 149.5, предусмотрен арест на 10-15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро и лишение прав на четыре года.

Делфи