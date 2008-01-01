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Новости Происшествия | 4 октября 2017 | 21:06

Заблудившуюся на болоте женщину нашли с вертолета

D-fakti.lv

Во вторник вечером, 3 октября, в волости Циблас на болоте Клешнику работники Государственной пограничной службы нашли заблудившуюся женщину.

Пограничники получили информацию о заблудившейся на болоте женщине от полиции. Учитывая погодные условия, к поискам было решено подключить пограничный вертолёт Agusta 109E POWER.

Была обследована территория радиусом три километра. Пропавшую женщину удалось найти примерно в 1,5 километра от машины ее родственников. Информацию немедленно передали сотрудникам полиции, участвующим в поисках.

Используя световые сигналы, пилоты указали полицейским направление, в котором следует двигаться. Стражи порядка вывели женщину из болота.

Делфи

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