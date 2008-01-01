Членами правления Daugavpils Satiksme пожелали стать 9 человек

Новости Политика | 4 октября 2017 | 11:02

3 октября 2017 года завершился прием документов от претендентов на две вакантные должности членов правления муниципального предприятия “Daugavpils satiksme”. Подано 9 заявок, - сообщает сайт Даугавпилсской городской думы.

Согласно положению, конверты с присланными документами члены комиссии должны вскрыть в течение 7 дней. Затем состоится оценка претендентов.

На данный момент обязанности членов правления “Daugavpils satiksme” исполняют Дмитрий Родионов (Согласие) и Роман Савицкий (Наша партия).

