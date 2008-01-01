Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 октября
Именины:
Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 7 .. 9 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1707 ()
|GBP
|0.8954 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.7275 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {107}
5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
6. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. Автобусы и трамваи {150}
8. Ушли в мир иной... {1}
9. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 октября 2017 | 11:00
В Даугавпилсе отмечали День пожилых людей
1 октября – Международный день пожилых людей. В преддверии этого праздника Дневной центр ,,Саскарсме” на Лиепаяс, 4 праздновал своё 15 – летие.
2 октября руководство и работники территориального центра социального обслуживания пенсионеров Даугавпилса и Социальная служба города порадовали своих 275 жителей красивым торжеством. Заместитель председателя городской Думы Айвар Здановский пожелал им крепкого здоровья. Ведь именно оно помогает радоваться каждому новому дню.
Депутат Думы Хелена Солдатёнок взбодрила всех поручением связать до конца года 100 шерстяных вещей для депутатов Сейма, чтобы напомнить им о существовании пенсионеров и их проблемах.
3 октября в Латышском центре культуры Даугавпилса объединение пенсионеров города и городская дума организовала праздничный концерт. Первой присутствующих поздравила руководитель городского общества пенсионеров Зофия Зуева. Среди гостей торжества были представители государственных и самоуправленческих структур.
Виновников торжества поздравил мэр города Рихард Эйгим, его заместители Игорь Прелатов и Айвар Здановский. Они благодарили пожилых горожан за их вклад в развитии Даугавпилса и активное участие в жизни города.
В нашем городе живёт порядка 24 000 людей пенсионного возраста. Они пользуются 20 видами пособий и материальной поддержки со стороны самоуправления, безплатным проездом в городском транспорте. Ведь средняя пенсия нашего пенсионера составляет 299 евро в месяц, и этого, конечно, не всегда хватает, чтобы всё оплатить и жить достойно.
Руководитель даугавпилсской Социальной службы Нонна Якубовская, обращаясь к присутствующим, подчеркнула, что пожилые люди всегда выделяются неиссякаемой жизненной энергией и активностью.
Они всегда были есть и будут гордостью Даугавпилса.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий