В Даугавпилсе отмечали День пожилых людей

Новости Общество | 4 октября 2017 | 11:00

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1 октября – Международный день пожилых людей. В преддверии этого праздника Дневной центр ,,Саскарсме” на Лиепаяс, 4 праздновал своё 15 – летие.

2 октября руководство и работники территориального центра социального обслуживания пенсионеров Даугавпилса и Социальная служба города порадовали своих 275 жителей красивым торжеством. Заместитель председателя городской Думы Айвар Здановский пожелал им крепкого здоровья. Ведь именно оно помогает радоваться каждому новому дню.

Депутат Думы Хелена Солдатёнок взбодрила всех поручением связать до конца года 100 шерстяных вещей для депутатов Сейма, чтобы напомнить им о существовании пенсионеров и их проблемах.

3 октября в Латышском центре культуры Даугавпилса объединение пенсионеров города и городская дума организовала праздничный концерт. Первой присутствующих поздравила руководитель городского общества пенсионеров Зофия Зуева. Среди гостей торжества были представители государственных и самоуправленческих структур.

Виновников торжества поздравил мэр города Рихард Эйгим, его заместители Игорь Прелатов и Айвар Здановский. Они благодарили пожилых горожан за их вклад в развитии Даугавпилса и активное участие в жизни города.

В нашем городе живёт порядка 24 000 людей пенсионного возраста. Они пользуются 20 видами пособий и материальной поддержки со стороны самоуправления, безплатным проездом в городском транспорте. Ведь средняя пенсия нашего пенсионера составляет 299 евро в месяц, и этого, конечно, не всегда хватает, чтобы всё оплатить и жить достойно.

Руководитель даугавпилсской Социальной службы Нонна Якубовская, обращаясь к присутствующим, подчеркнула, что пожилые люди всегда выделяются неиссякаемой жизненной энергией и активностью.

Они всегда были есть и будут гордостью Даугавпилса.

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