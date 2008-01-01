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Новости Общество | 4 октября 2017 | 10:55
Латгальская Центральная библиотека отметит 80-летний юбилей
В октябре Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ) отмечает 80-летний юбилей. Основные мероприятия в честь юбилея библиотеки пройдут с 23 по 27 октября.
История Латгальской Центральной библиотеки берет свое начало в 1937 году, когда городская управа обратилась в даугавпилсское латышское общество и даугавпилсский союз учителей с просьбой передать свои библиотеки в ведение самоуправления, чтобы на их базе создать бесплатную публичную библиотеку, услуги которой стали бы свободно доступными всем горожанам. За годы своего существования библиотека сменила несколько названий, пережила Вторую мировую войну и пожар, в котором сгорел почти весь книжный фонд – около 40 000 экземпляров. Однако, несмотря на все трудности и невзгоды, библиотека продолжала работать – возрождалась, росла и развивалась, меняясь вместе со временем. В 21-й век библиотека вошла как современный, многофункциональный культурно-образовательный центр со своим кругом преданных читателей, отзывчивым персоналом, богатым книжным фондом, современными, функциональными помещениями в историческом Доме единства и шести филиалами в разных микрорайонах города.
Основные мероприятия в честь юбилея Латгальской Центральной библиотеки пройдут в последнюю неделю месяца – с 23 по 27 октября. Весь октябрь в секторе отраслевой литературы доступна интерактивная выставка, знакомящая с историей Латгальской Центральной библиотеки, начиная с 30-х годов 20-го века. В секторе художественной литературы будет представлена выставка книг с автографами под названием «Особая книга в библиотеке». В экспозицию войдут книги с дарственной надписью как даугавпилсских, так и популярных латвийских и зарубежных авторов.
В день открытия юбилейной недели 23 октября в 15.00 в секторе отраслевой литературы состоится презентация виртуальной выставки «Латгальской Центральной библиотеке – 80». В рамках праздничной недели также состоится встреча с даугавпилсскими литераторами, награждение самых активных читателей, встреча с бывшими работниками библиотеки и конкурс для пользователей социальной сети Facebook. Особым подарком для читателей станет творческая встреча с популярной латышской писательницей Норой Икстеной и беседа о ее романе «Молоко матери», которая состоится 26 октября в 14.00 в секторе отраслевой литературы.
LCB
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