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Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.

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Новости Латвия | 4 октября 2017 | 10:03

Среда, 4 октября: дождливо, сыро и прохладно

Пресс-фото

Днем в Латвии ожидается облачная погода и небольшие дожди, однако на юго-западе страны дожди будут сильными, там количество осадков может достичь 15 мм. Ветер от умеренного до сильного, южный, юго-западный, на побережье с порывами до 15-18 м/с.

Максимальная температура воздуха +10…+13 градусов.

В Риге преимущественно облачно, временами дожди. Температура +11..+13 градусов.

Медицинский тип погоды третий неблагоприятный.

 

LSM

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