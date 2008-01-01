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Новости Латвия | 3 октября 2017 | 23:50

Продление ВНЖ обойдется иностранцам в 5 тысяч евро

bnn.lv

С 2018 года за повторный запрос вида на жительство (ВНЖ) надо будет платить 5 тысяч евро. Это условие будет относиться и к тем, кто получил ВНЖ за инвестиции в недвижимость, предприятия или банковские обязательства, предусматривают принятые правительством поправки к закону об иммиграции.

6 июня прошлого года в закон были внесены поправки, предусматривающие, что за повторный запрос ВНЖ иностранцы, получившие ВНЖ за вложения в предприятие, субординированные обязательства банков или беспроцентные государственные ценные бумаги, должны платить 5000 евро.

В то же время было установлено, что это условие не применяется к тем, кто получил ВНЖ согласно прежним редакциям закона об иммиграции.

2 февраля Сейм принял новые поправки, исключающие из закона об иммиграции условие, что за повторный запрос ВНЖ должны платить в государственный бюджет 5000 евро те иностранцы, которые получили ВНЖ на основании приобретения беспроцентных государственных ценных бумаг.

В сентябре правительство поручило Минэкономики подготовить и подать вместе с бюджетом 2018 года поправки к закону об иммиграции, предусматривающие отмену всех исключений.

По расчетам Минэкономики, дополнительные поступления в 2018 году могут составить от 3,7 до 5,1 млн. евро, в 2019 году от 5,5 до 7,7 млн.евро, в 2020 году - от 932 тыс. до 1,1 млн. евро.

Mixnews.lv

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