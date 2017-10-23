Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 3 октября 2017 | 22:56

На 2 октября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 110 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- администратор гостиницы;

- ассистент проектов;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- грузчик;

- диспетчер производства (машиностроение);

- доярки;

- инвентаризатор леса;

- инженер по обслуживанию зданий и оборудования;

- инженер -программист / инженер -электронщик;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер- техник;

- инженер- технолог (машиностроение);

- каменщик;

- кассиры (работа в Риге);

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- контролёр (машиностроение);

- кулинар;

- кухонный рабочий (работа в Великобритании);

- лаборант биомедицины;

- логопед (работа в Свенте);

- маркировщик изделий (работа в Kекаве);

- медсестра;

- менеджер по строительству;

- металлообработчик;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажник сигнальных устройств;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники металлоконструкций;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- муниципальный полицейский;

- мясник (работа в Германии);

- начальник муниципальной полиции;

- обработчики рыбы;

- оператор компьютеризированного деревообрабатывающего оборудования;

- оператор ленточной пилы;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- оператор- мойщик;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- организатор работы (в области общественного питания);

- отделочник;

- официант (работа в Великобритании);

- охранники (работа в Риге);

- оценщик леса;

- парикмахеры;

- переводчик (командировка в Германию);

- плиточник;

- плотник;

- повара;

- подсобный рабочий (работа в Риге);

- помощник бухгалтера;

- помощники по строительству;

- портье (работа в Великобритании);

- программист;

- продавец-оператор заправочной станции (работа в Екабпилсе);

- продавцы;

- продавцы- консультанты;

- работник дорожного строительства (работа в Ливанах);

- разработчик приложений (IT);

- руководитель/ монитор- консультант;

- сборщик композитных материалов;

- сварщики;

- секретарь;

- секретарь- делопроизводитель;

- сиделка;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь;

- слесари металлоконструкций;

- советник менеджера;

- сотрудник службы бистро (работа в Риге);

- специалист по обслуживанию клиентов (питание) (работа в Риге);

- специалист по охране труда;

- специалисты по маникюру;

- старший консультант;

- старший повар;

- строитель;

- телефонист;

- тестомес;

- техник лесоводства;

- технолог швейного производства;

- технолог производства;

- тракторист (Варкавиши, Ницгальская волость);

- уборщик;

- уличный торговец;

- ученик рубщика мяса (“обвальщика”);

- учитель музыки (Науенская основная школа);

- учитель физики;

- учитель физического воспитания;

- формовщик;

- фрезеровщик (работа в Германии);

- член правления (транспорт);

- швеи;

- штукатур;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- электрослесарь (КИП и А).

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Государственное агентство занятости приглашает безработных

в октябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (23.10.2017. - 24.10.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (25.10.2017. - 26.10.2017.) – 2 дня

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (25.10.2017.) – 1 день

 Курс - Компьютеризированный учет бухгалтерии (24.10.2017. - 27.10.2017.) – 4 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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