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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 октября 2017 | 22:24
В Крепости идет подготовка к установке памятника латвийским воинам
2 октября 2017 года в 12 по полудни в Крепостном саду Даугавпилсской крепости произошло событие, которое не собрало много народу, но по своей значимости имело уровень если не государственный, то городской непременно. В подготовленный фундамент памятника павшим войнам 10 Айзпутского пехотного полка должны были вмуровать капсулу, о содержании которой всем присутствующим рассказали члены общества «Наследие Даугавпилса» - управляющий Даугавпилсской крепостью Янис Островскис и эксперт по проектам Даугавпилсской городской думы, историк Артём Махлин.
Памятник установили в 1924 году и открыли при большом скоплении военных и гражданского населения. Говорят, что на церемонии присутствовал сам генерал Эзериньш, бывший тогда в должности товарища военного министра. С момента торжественных залпов прошло более 90 лет и за это время сменилась не одна историческая эпоха. После Второй мировой войны верхняя часть памятного сооружения была демонтирована, а нижняя - служила постаментом бюстов вождей советского пролетариата – вначале Сталина, а затем Ленина. Предположительно в 1975 году бюст Ленина перенесли в другое место, а постамент так и остался стоять в Крепостном саду, подвергаясь тлетворному воздействию времени и природных явлений. Только в 2015 году общество «Наследие Даугавпилса» начало сбор пожертвований на восстановление памятного свидетельства борьбы за независимость Латвии.
В капсулу вложили свежий номер газеты «Латгалес Лайкс», монету, номиналом в 2 евро с изображением Милды, историческую информацию о памятнике, а также лист с подписями присутствующих на церемонии. Памятник обещают восстановить к годовщине независимости нашего государства.
Daugavpils.lv
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