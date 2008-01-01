Состоялась премьера спектакля Юрия Квятковского «Горе от ума»

Новости Культура | 3 октября 2017 | 13:50

30 сентября в Даугавпилсском театре прошла премьера спектакля российского режиссера Юрия Квятковского «Горе от ума». Это дебют режиссера в Латвии. В основе спектакля лежит пьеса Александра Грибоедова, при этом действие перенесено в современность, но сохранен главный конфликт – между молодым человеком, жаждущим перемен, и старшим поколением, не желающим сдавать своих позиций.

До премьеры удалось сохранить интригу, суть которой в том, что в современной интерпретации, созданной драматургами Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской, а также режиссером Юрием Квятковским, главным героем является девушка Александра Чацки (в оригинале у Грибоедова Александр Чацкий).

Режиссер Юрий Квятковский: «Мы хотели увидеть главного героя и среду, перенесенными в современность. В своих поисках мы зашли далеко, изменив даже пол главного героя. В то же время мы сохранили центральный конфликт пьесы Грибоедова, так как конфликт поколений актуален и в наши дни. В центре постановки оказывается главная героиня, она непрерывно ищет себя, но безуспешно: в таком обществе ей нет места».

Александра Чацки несколько лет странствовала по миру и впитывала в себя разные прогрессивные идеи. Она возвращается домой, чтобы встретить свою детскую любовь, единомышленника и друга Молчалина. К несчастью, главная героиня попадает в недружелюбную среду. Здесь все заняты поиском денег, созданием карьеры и очень озабочены своим положением в обществе. Во власть этих «ценностей» попал и возлюбленный Александры.

Занятые в спектакле актеры называют постановку шокирующей и провокационной, она будет близка молодому зрителю и станет сюрпризом в качестве современной интерпретации пьесы Грибоедова.

Главную роль исполняет Занда Манкопа, она номинирована на получение театральной премии «Ночь лицедеев» в номинации «Молодые актеры года». После премьеры актриса сказала, что главный посыл ее героини зрителям, главное пожелание звучат так: «Любите!»

В спектакле заняты: Вадим Богданов (Молчалин), Наталия Котон или Елена Нетёсина (Софья), Виктор Янцевич (Фамусов), Ирина Кешишева (баба Лиза), Михаил Самодахов (Скалозуб), Михаил Абрамов (Загорецкий), Марис Корсиетс (Платон), Александр Комаров (телеведущий), Милена Савкина (Наталья), Ольга Максимова и танцевальная труппа Даугавпилсского театра.

Сценограф и художник по костюмам Нана Абдрашитова (Россия), хореограф Ирина Савельева. Музыку написали Станислав Шиманский, Сергей Касич (Россия). Спектакль адресован зрителям, которые старше 16 лет.

Ближайшие спектакли – 27 октября в 18:30 и 24 ноября в 18:30.

Даугавпилсский театр