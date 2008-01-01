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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 3 октября 2017 | 13:45
Генеральный консул Республики Беларусь и мэр Даугавпилса оговорили вопросы сотрудничества
2 октября 2017 года председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим встречался с Генеральным консулом Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимиром Климовым.
Во время встречи оговорили вопросы сотрудничества с городами-побратимами в Беларуси, развития культурных связей, обменных гастролей театральных трупп.
Обе стороны подчеркнули необходимость развития экономических контактов между нашими государствами. Господин Климов рассказал, что предприниматели Беларуси интересуются возможностями Латгальской специальной экономической зоны, однако дальше интереса дело не идет. По мнению Консула, необходимо мотивировать бизнес действовать дальше.
Во время встречи затронули тему о возможности восстановления традиции проводить региональные Дни предпринимателей.
Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим заверил свою готовность и дальше поддерживать мероприятия, проводимые как Генеральным консульством, так и белорусской общиной.
Daugavpils.lv
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