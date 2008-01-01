Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 октября
Именины:
Даумантс, Друввалдис / Антон, Владислав, Давид
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный, многоступенчатый план действий, и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 7 .. 9 C
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1707 ()
|GBP
|0.8954 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.7275 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {107}
5. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
6. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. Автобусы и трамваи {150}
8. Ушли в мир иной... {1}
9. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 октября 2017 | 13:38
Дневной центр в Даугавпилсе отпраздновал свое 15-летие
29 сентября 2017 года в дневном центре Даугавпилской Социальной службы ,,Саскарсме” на улице Лиепаяс, 4 проходил юбилейный концерт. Хозяева и гости отмечали 15 – летие основания центра. Праздничный зал был заполнен улыбками юбиляров, множеством цветов и подарков.
Инициатором создвния центра в 2002 году был председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим. Его вдохновителями были сами пенсионеры – энтузиасты.
В то время это был Дневной центр для пенсионеров и инвалидов, сегодня это Дневной центр, «Саскарсме». Первым руководителем была Мария Воробьёва.
Структурная единица Даугавпилсского самоуправления, «Саскарсме» предоставляет социальные услуги высокого уровня для клиентов разных категорий и воплощает ряд социальных реабилитационных программ.
Клиентами дневного центра являются люди пенсионного возраста, семьи с детьми, люди – инвалиды, безработные
В центре работают различные кружки, регулярно проходят выставки персональных картин, кукол, сделанных своими руками и других поделок. В центре активно занимаются 562 участника. За полгода их круг пополнился 77 новыми клиентами.
Во время юбилейного концерта руководитель Социальной службы Нонна Якубовская вручила Благодарственные грамоты Даугавпилсской городской думы 34 уважаемым пенсионерам за самоотверженный труд, поддержку городских мероприятий, заинтересованность посетителей центра во всём, что происходит в городе, большой вклад в сплочении общества и в связи с 15 – летием дневного центра ,,Саскарсме”.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий