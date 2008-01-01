Каталония празднует «победу на референдуме»

Новости В мире | 3 октября 2017 | 13:21

AFP AFP

После бурных стычек с представителями полиции в ходе голосования о независимости от Испании жители Каталонии в понедельник 2 октября вышли на улицы – отметить свою, как они считают, победу, сообщает из Барселоны спецкор LTV Ольга Драгилёва.

На Placa de Catalunia – главной площади Барселоны собрались главным образом студенты. «На улицах очень много людей, они все выражают желание сделать Каталонию независимой и говорят, что будут добиваться этого, пока хватит сил», - отметила корреспондент.

По ее наблюдению, говорят и о том, что неприемлемо насилие со стороны полиции, которое накануне наблюдалось на многих избирательных участках. Многие местные эксперты и жители Барселоны подчеркивают, что само это насилие со стороны Мадрида, со стороны полицейских, представляющих всю Испанию – в принципе, объединило каталонцев. Люди, которые прежде были не уверены, что независимость региону нужна, после событий 1 октября видят в Мадриде некоего внешнего врага.

Сейчас главный вопрос – что же будет делать дальше правительство Каталонии, так как по закону, принятому в сентябре с.г., через два дня после положительного результата референдума должна быть провозглашена независимость Каталонии.

«Произойдет ли это – неизвестно. Более того, официальный Мадрид по испанской конституции может просто перенять управление регионом в свои руки, перенять все ее финансы и организации. Поэтому ситуация остается достаточно неясной.

Однако все здесь считают референдум свершившимся, несмотря на то, что не все желающие смогли проголосовать – полиция закрыла некоторые участки. Да и сам процесс голосования и подсчета голосов сложно назвать прозрачным и наблюдаемым по европейским, международным процедурам.

Как бы то ни было, во вторник 3 октября состоится всеобщая забастовка – не вполне понятно, что во время нее будет происходить и возможны ли какие-то столкновения. LTV продолжит следить за ситуацией.

LSM