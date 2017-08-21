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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 августа
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Если уж вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не пытайтесь сегодня заниматься тем, в чем вы не слишком сильны.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 августа 2017 | 10:11
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 8 авгуса 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.
Автослесарь;
автоэлектрик;
администратор гостиницы;
администратор офиса;
архитектор;
ассистент радиолога;
ассистент технического директора;
бетонщики;
библиотечный специалист (IT);
водитель грузового автомобиля + закупщик скота (Риебини, Прейльский район);
водители грузовых автомобилей;
врачи;
горничная (работа в Силене);
грузчик (работа в Kекаве);
директор гостиницы (работа в Силене);
директор школы (работа в Ницгале);
завхозы;
заместитель технического директора (теплосети);
изготовитель пресс-форм;
инвентаризатор леса;
инженер дорожного строительства;
инженер-конструктор;
инженер связи и телекоммуникаций;
каменщик (работа в Германии);
кладовщик + грузчик;
комплектовщик (работа в Риге);
кондитер;
конструктор (Иецава, Баусский район);
консультант клиентов;
контролёр (металлообработка);
координатор проекта;
лаборант биомедицины;
маркировщик изделий (работа в Kекаве);
маляр;
массажист (работа в Калупе);
медсестра;
механик;
мойщик автомобиля- скотовоза (Риебини, Прейльский район);
монтажник металлоконструкций;
монтажник систем вентиляции/ сантехник;
монтажник PVC окон;
монтёр низковольтных систем;
монтёр сигнализации;
оператор ленточной пилы;
оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка);
оператор станка с ЧПУ;
организатор работы (теплосети);
организатор социальной помощи;
отделочник;
официант (работа в Силене);
охранники;
оценщик леса;
педагог–консультант карьеры;
плотники;
повара;
помощник прораба;
помощник юриста;
поставщик/ заготовитель;
программист;
продавец-консультант;
продавец на рынок;
продавец- оператор АЗС (работа в Екабпилсе);
продавцы розничной торговли;
производственный бухгалтер;
психолог;
работник в цех;
работник на склад;
рабочий дорожного строительства;
рубщик мяса (обвальщик);
руководитель проекта;
сантехник;
сварщики;
скотник (Риебини, Прейльский район);
слесари;
слесари металлоконструкций;
слесарь-ремонтник;
социальный педагог;
социальные работники;
специалист по закупкам;
специалист по кадрам;
специалист по обслуживанию клиентов;
старший повар;
техник-отделочник;
технический секретарь;
технолог (машиностроение);
токари;
уборщики (работа в Pиге);
учитель домоводства;
учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);
учитель латышского языка (Земгальская средняя школа);
учитель начального образования;
учитель математики;
учитель физики;
учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);
учитель химии;
физиотерапевт (работа в Лиелмемеле);
фрезеровщики;
чистильщик конструкций;
член правления (транспорт);
швеи;
экономист;
экскаваторщик;
электромонтёры;
электротехник;
юрист.
Информация о вакансиях:
Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Государственное агентство занятости приглашает безработных в августе 2017 года посетить компьютерные курсы:
Курс - Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (21.08.2017.-24.08.2017.) – 4 дня
Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:
- не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;
- старше 30 лет;
Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.
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