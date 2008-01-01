В Ливанах разыскивается без вести пропавший мужчина

Новости Происшествия | 8 августа 2017 | 09:44

Госполиция Госполиция

Прейльский участок Госполиции разыскивает без вести пропавшего Арманда Чернова, 1987 г. р., который ранним утром 25 июля 2017 года покинул свое место жительства в Ливанах, в районе частных домов Убаглича, и его место нахождения до сих пор неизвестно, - сообщает Госполиция.

Приметы Арманда: рост 171 см, спортивного телосложения, волосы каштановые, короткие; носит очки.

Был одет в: серые спортивные штаны, полосатую красно-белую футболку, обут в серую спортивную обувь.

Если у кого-то есть информация о месте нахождения Арманда (или какая-нибудь другая информация), просим звонить по тел. 65403302; 65302815; 110 или обратится в ближайшее учреждение полиции лично.

D-fakti.lv