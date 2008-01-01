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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 августа
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Вам пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную вам сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу, вы преследуете собственные интересы, и этого достаточно, чтобы обосновать практически любое ваше действие.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 8 августа 2017 | 08:57
Вторник, 8 августа: солнечно и тепло
В ближайшие сутки погоду в Латвии определит антициклонический гребень, область повышенного давления.
Днем атмосферное давление продолжит расти. Ожидается солнечная, сухая и почти безветренная погода. Максимальная температура воздуха — +19…+23 градуса.
В Риге солнечно и без осадков, воздух прогреется до +21...+23 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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