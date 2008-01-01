Вторник, 8 августа: солнечно и тепло

Дева

24 августа

- 23 сентября

Вам пора вмешаться в происходящее и попытаться направить течение событий в нужную вам сторону. И не обращайте внимания на то, что вам скажут по этому поводу, вы преследуете собственные интересы, и этого достаточно, чтобы обосновать практически любое ваше действие.