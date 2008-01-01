В Торонто столкнулись два пассажирских самолета

Новости Латвия | 7 августа 2017 | 12:38

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В международном аэропорту Торонто в субботу, 5 августа 2017 года, столкнулись два пассажирских самолета.Об этом сообщает СityNews.

Отмечается, что в аварии пострадали авиалайнеры канадской компании Air Canada и польской компании LOT.

Инцидент произошел в тот момент, когда на рейс польской компании шла посадка пассажиров. Авиалайнер Air Canada, пытаясь встать на стоянке рядом с воздушным судном LOT, задел и повредил крыло самолета.

На момент инцидента на борту канадского лайнера находилось 286 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

korrespondent.net