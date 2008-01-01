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Новости Спорт | 7 августа 2017 | 12:05
Анджей Лебедев продолжает возглавлять общий зачёт
После трёх этапов чемпионата Европы по спидвею Анджей Лебедев продолжает возглавлять общий зачёт. На третьем этапе 5 августа 2017 года в Халлставике (Швеция) даугавпилчанин занял второе место, уступив в финальном заезде Вацлаву Милику (Чехия).
Если Анджей остался во главе генерального зачёта чемпионата Европы, то на остальных местах произошли перестановки. Вацлав Милик третье место разменял на второе. Артём Лагута, который шёл вторым после двух этапов опустился на 6-ю позицию. В Швеции россиянн показал 6-й результат.
Андреас Йонссон (Швеция), занявший третье место у себя на родине, сделал рейд вверх с 6-й строчки «генерал» на третью.
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