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Новости Происшествия | 7 августа 2017 | 11:21

В Карсаве задержали лихача на мотоцикле

D-fakti.lv

3 августа 2017 года около 11:50 экипаж полиции в Межвидской волости Карсавского края задержал очередного лихача, сообщает Госполиция.

Во время обычного патрулирования стражи порядка заметили мотоциклиста, который превысил допустимую скорость движения в два раза. Полицейские остановили транспортное средство и проверили документы водителя.

Водитель мотоцикла «Harley Davidson» – мужчина 1990 г. р. – мчался со скоростью 187 километров в час в месте, где допустимая скорость движения 90 километров в час. За такое правонарушение в Административном кодексе Латвии предусмотрен штраф от 360 до 480 евро и лишение водительских прав на полгода.

D-fakti.lv

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