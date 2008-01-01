Паломники отправляются на праздник Девы Марии

Новости Общество | 7 августа 2017 | 10:46

Katolis.lv Katolis.lv

В Аглону за благословением отправляются не только католики, но и верующие других конфессий, даже те, чей единственной связью с церковью остается Аглона, которая законом объявлена священным местом международного значения в Латвии, а праздник Девы Марии — праздником государственного значения.

Из разных мест Латвии пройдет крестный ход в Аглону, где 11 августа 2017 года начнется и 14 августа достигнет кульминации, празднование Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Как сообщает информационный источник „Katolis.lv”, первые в Аглону уже оправились Лиепаичане, католики из Тукумса, паломники кафедрали Святого Екаба, паломники из Риги и верующие из Бебренес.

6 августа 2017 года в крестный ход отправились паломники из Айзкраукле и Сигулды.

7 августа - семьи из Зилупе, паломники из Мадоны

8 августа - из Иснауды.

9 августа - прихожане Даугавпилского храма Пресвятой Богородицы, а также верующие из Ливани и Краславы.

Празднования с различными мероприятиями будут продолжаться до 15 августа, именно в этот день произойдет главная праздничная месса.

rezekneszinas.lv