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Новости Общество | 7 августа 2017 | 10:46
Паломники отправляются на праздник Девы Марии
В Аглону за благословением отправляются не только католики, но и верующие других конфессий, даже те, чей единственной связью с церковью остается Аглона, которая законом объявлена священным местом международного значения в Латвии, а праздник Девы Марии — праздником государственного значения.
Из разных мест Латвии пройдет крестный ход в Аглону, где 11 августа 2017 года начнется и 14 августа достигнет кульминации, празднование Вознесения Пресвятой Девы Марии.
Как сообщает информационный источник „Katolis.lv”, первые в Аглону уже оправились Лиепаичане, католики из Тукумса, паломники кафедрали Святого Екаба, паломники из Риги и верующие из Бебренес.
6 августа 2017 года в крестный ход отправились паломники из Айзкраукле и Сигулды.
7 августа - семьи из Зилупе, паломники из Мадоны
8 августа - из Иснауды.
9 августа - прихожане Даугавпилского храма Пресвятой Богородицы, а также верующие из Ливани и Краславы.
Празднования с различными мероприятиями будут продолжаться до 15 августа, именно в этот день произойдет главная праздничная месса.
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