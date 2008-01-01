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Новости Общество | 7 августа 2017 | 10:28
Юные краславчане создают анимационный фильм
С 4 июля 2017 года над созданием нового детского мультфильма «Однажды в Краславе» работают как профессиональные художники, сценаристы, так и школьники Краславского края в возрасте от 7 до 12 лет. Фильм посвящен столетию Латвийского государства. Его задача - познакомить детей с богатой историей города, а также обратить внимание жителей на то, в какой уникальной среде они живут.
Над созданием фильма работают 10 творческих молодых художников, которые свои летние каникулы используют не для развлечений, а для съемки нового мультфильма. Вместе с ними в одной команде работает художница Майрита Фолкмане, аниматор Даце Лиепа, а за запись и редактирование звука отвечает Анатоль Каушкалис. Создание мультфильма началось в творческой мастерской Майриты Фолкмане «Моя Краслава», где ученики 1-6-х классов ознакомились с процессом анимации и сосредоточились на рисовании главных героев фильма, а также фона. Благодаря усилиям художницы детские работы стали, действительно, яркими и необычными, в будущем они будут представлены на отдельной выставке.
«В команде юных аниматоров только некоторые участники могут выдержать весь ход подготовки фильма», - рассказала Даце. «Когда летом на улице светит солнце, дети потихоньку куда-то разбредаются».
Девятилетняя Алина, одна из художниц мультфильма, выразила свой восторг в связи с процессом создания фильма: «И рисовать, и озвучивать фильм очень интересно! В будущем я тоже хотела бы снимать мультики».
Сейчас все необходимые для мультфильма кадры уже сняты, но авторов фильма ожидает другая трудоемкая работа – весь отснятый материал необходимо смонтировать, в нужные места вставить звуковые эффекты и голоса. Завершенный мультфильм можно будет посмотреть в интернете, а также планируется премьера в Краславском доме культуры. Пожелаем авторам удачи в осуществлении всех своих замыслов!
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