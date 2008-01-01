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Новости Культура | 7 августа 2017 | 10:07

В Даугавпилсе выступит Всемирный оркестр

Пресс-фото

10 августа 2017 года в 19:30 в Даугавпилсском театре с концертом выступит один из самых необычных и блестящих музыкантов Литвы – Саулюс Петрейкис со Всемирным оркестром.

Особый проект Всемирного оркестра вместе со Струнным квартетом является одним из проявлений творческого характера Саулюса Петрейкиса. Во время концерта в одном пространстве сольются свет и тень, игривость и гнев, а над всем этим разольются стремительные ирландские ритмы и звуки армянского дудука. Для многих песен характерно кельтское звучание, которое хорошо сочетается с латышской и литовской традиционной музыкой, а экзотические ритмы уводят в глубину китайской, иранской и индийской музыки.

В инструментальной музыке Саулюса Петрейкиса соединяются различные жанры – поп-музыка, классика, фольклор, джаз и другие стили. Чарующие звуки созданной им музыки переносят слушателя в некое святое место, откуда произрастает мифический ствол дерева мира. Как голоса птиц сливаются в одном общем звучании, так и звуки инструментов разных стран, грациозно переплетаясь, создают идеальную гармонию, что характерно для образа всемирного оркестра.

Саулюс уже выступал в Даугавпилсе с группой „Saules broliai” во время первого сезона Музыкального августа. В этом году исполняется 5 лет Музыкальному августу, поэтому особенно приятно встретиться вновь с этим прекрасным исполнителем.

Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского театра (тел. 65426520). Цена: 3.00 евро.

В этом году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Его организует Центр латышской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы.

Центр латышской культуры

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