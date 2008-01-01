Начался 1-ый Латвийский Международный фестиваль керамики

Новости Культура | 7 августа 2017 | 09:49

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4 августа 2017 года началась программа 1-го Латвийского Международного фестиваля современной керамики. В рамках фестиваля с 14 по 18 августа 2017 года пройдут творческие мастер-классы, лекции, откроются новые выставки.

Программу мероприятий фестиваля откроет 5-й Междунароодный симпозиум керамического искусства “CERAMIC LABORATORY” (с 4 по 18 августа). Симпозиум организует общество «Даугавпилсский центр глиняного искусства» совместно с Даугавпилсским Арт-центром им. Марка Ротко.

Во время симпозиума художники из разных стран мира создадут 7 арт-объектов большого формата, которые будут представлены зрителям во время кульминации симпозиума и фестиваля - 18 августа в 22:00 открытием огненных скульптур. Во время открытия огненных скульптур состоится концерт Рихарда Зальупес, известного латвийского виртуоза маримбы. После закрытия фестиваля созданные арт-объекты украсят городские пейзажи Даугавпилса.

В рамках 1-го Латвийского Международного фестиваля современной керамики пройдет не только симпозиум с тщательно отобранными профессиональными художниками, но и любой ценитель керамического искусства сможет посетить лекции, мастер-классы, творческие мастерские и прочие мероприятия фестивальной программы.



Количество посетителей лекций и мастер-классов ограничено. Для участия в лекциях и мастер-классах просьба записываться по телефону 26190274 (Байба).

Программа 1-го Латвийского Международного фестиваля современной керамики.

Мероприятие поддержали: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд капитала культуры, Латгальский регион планирования, Акционерное общество «Латвийские государственные леса», Акционерное общество «Латвийский мобильный телефон», Валмиермуйжа, Рижский фарфоровый музей, гостиница «Park Hotel Latgola», Акционерное общество «Keramserviss».

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