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Новости Латвия | 7 августа 2017 | 09:31
В Латвии можно будет наблюдать лунное затмение
В понедельник, 7 августа 217 года, сразу после захода солнца в Латвии будет видно редкое для Европы небесное явление – частичное затмение Луны, сообщает Латвийское астрономическое общество.
В начале затмения Луна окажется в полутени Земли, а затем начнется фаза частичного затмения. На его пике четверть диска Луны (нижняя ее часть) будет скрыта тенью Земли, приобретя более темный цвет, поясняют астрономы. И, если небо над Латвией окажется ясным, понаблюдать за этим явлением можно будет начиная с 21 часа 10 минут.
Следует отметить, что в Риге Луна восходит в это время - а Солнце заходит лишь в 21:22, тогда как высшая фаза полузатмения придется на 21:20. Солнечные лучи немного помешают рассматривать происходящее, и Луна будет еще невысоко над горизонтом.
Несколько лучшие условия для наблюдения будут на востоке страны, потому что, например, в Даугавпилсе Луна взойдет в 20:57, а Солнце сядет в 21:08. К пику частичного лунного затмения оно уже скроется за горизонтом, и лунный диск будет располагаться выше.
Частичное затмение над Латвией прекратится в 22:18, а фаза полутени – в 23:51.
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