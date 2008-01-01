Понедельник, 7 августа: осадков не ожидается

Новости Латвия | 7 августа 2017 | 08:57

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Понедельник в Латвии ожидается без осадков, температура воздуха не изменится, сохранится порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура ранним утром составит от +10 градусов в Латгалии до +16 на побережье. Днем воздух прогреется до +18..+22 градусов.

В Риге в понедельник будет солнечно, ветер повернет с запада, его скорость составит порывами до 12 метров в секунду. Ночью будет +14 градусов, во второй половине дня +21.

LSM