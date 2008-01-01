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Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?

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Новости Латвия | 6 августа 2017 | 08:51

Воскресенье, 6 августа: погода будет ветреной

D-fakti.lv

В воскресенье в Латвии сохранится переменная облачность, погода будет ветреной и умеренно теплой, прогнозируют синоптики.

Ранним утром по Латвии ожидается +12..+17 градусов, на побережье ветер до 15 метров в секунду.

Днем пройдут кратковременные дожди, скорость юго-западного ветра составит 9-15 метров в секунду, воздух прогреется до +18..+23 градусов.

В Риге будет облачно с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь. Утром будет около +15 градусов, днем не выше +22.

LSM

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