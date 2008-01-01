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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
6 августа
Международный день «Врачи мира за мир»
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Айсма, Асколдс / Анатолий, Борис, Глеб, Давид
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Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?
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Новости Латвия | 6 августа 2017 | 08:51
Воскресенье, 6 августа: погода будет ветреной
В воскресенье в Латвии сохранится переменная облачность, погода будет ветреной и умеренно теплой, прогнозируют синоптики.
Ранним утром по Латвии ожидается +12..+17 градусов, на побережье ветер до 15 метров в секунду.
Днем пройдут кратковременные дожди, скорость юго-западного ветра составит 9-15 метров в секунду, воздух прогреется до +18..+23 градусов.
В Риге будет облачно с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь. Утром будет около +15 градусов, днем не выше +22.
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