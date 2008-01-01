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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

5 августа

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Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.

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Новости Латвия | 5 августа 2017 | 08:53

Суббота, 5 августа: дождь и ветер

D-fakti.lv

Днем столбик термометра будет на отметке от +18 до +21 градуса.

Ветер ожидается юго-западного направления, его скорость составит от 6-8 до 13-17 м/с. Дожди ожидаются по всей стране.

В Риге потеплеет максимально до +21 градуса. После полудня дождь будет сопровождаться порывистым ветром до 15 м/с.

LSM

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