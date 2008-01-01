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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
5 августа
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Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 5 августа 2017 | 08:53
Суббота, 5 августа: дождь и ветер
Днем столбик термометра будет на отметке от +18 до +21 градуса.
Ветер ожидается юго-западного направления, его скорость составит от 6-8 до 13-17 м/с. Дожди ожидаются по всей стране.
В Риге потеплеет максимально до +21 градуса. После полудня дождь будет сопровождаться порывистым ветром до 15 м/с.
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