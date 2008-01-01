Суббота, 5 августа: дождь и ветер

Овен

21 марта

- 20 апреля

Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.