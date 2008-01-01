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Новости Общество | 4 августа 2017 | 12:30

Детям из малоимущих семей выдадут школьные наборы

Пресс-фото

14 августа 2017 года Даугавпилсский комитет Латвийского Красного креста в сотрудничестве с Учреждением Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» начнет выдавать комплекты школьных принадлежностей от Европейского фонда поддержки малоимущих лиц.

Комплекты поделены на два вида: для учащихся детсадов и начальной школы (канцтовары+рюкзак) и для учеников основной школы (канцтовары). Напоминаем, что в соответствии с требованиями нормативных актов, комплекты учебных принадлежностей в виде помощи от ЕС один раз в год имеют право получить малоимущие или оказавшиеся в кризисных или чрезвычайных ситуациях семьи, в которых есть 5 – 16-летние ученики.

Для их получения необходима действующая справка о статусе малоимущей семьи, либо об имеющейся кризисной или чрезвычайной ситуации. По данным Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба», упомянутые комплекты принадлежностей полагаются 374 детям 2007-2012 г.р. и 344 школьникам 2001-2006 г.р. из семей со статусом малоимущих. Однако обращаем внимание на то, что если до 14 августа 2017 года семья уже получала такой комплект учебных принадлежностей, то в этом году он ей больше не полагается.

Выдача комплектов учебных принадлежностей будет происходить в Центре обслуживания клиентов Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» по адресуул. Лачплеша, 39,вход со двора. При себе иметь выданную Социальной службой действующую справку о статусе малоимущей семьи, либо об имеющейся кризисной или чрезвычайной ситуации.

График работы пункта выдачи помощи от Европейского фонда поддержки малоимущих лиц :

Понедельник 13:00 – 17:45
Вторник 10:00 – 15:00
Среда 10:00 – 15:00
Четверг 10:00 – 15:00

Справки по телефонам 654 -57357, 26364032, 654-49907, 654-49908 

daugavpils.lv

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